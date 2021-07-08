Начальник Генштаба ВС вручил лауреатам госпремии имени Жукова

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил Государственную премию РФ имени Г. К. Жукова военнослужащим, ученым и деятелям искусства.

Церемония награждения прошла в Министерстве обороны России. Вручая награды, начальник Генштаба ВС РФ отметил, что комиссией было рассмотрено 16 работ, представленных отдельными авторами и авторскими коллективами.

"Всего в конкурсе приняли участие 72 конкурсанта - это граждане Российской Федерации, представители органов военного управления и высших военных учебных заведений, различных общественных организаций и учреждений России. Среди соискателей были и военнослужащие, и гражданские лица, ученые и производственники, писатели и деятели искусства, представители ветеранских организаций. Каждому была дана оценка его труда", - подчеркнул Герасимов.

Обращаясь к лауреатам, начальник Генштаба от имени министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично поблагодарил их за труд. "Уверен, что и дальше будете прилагать все силы в своей работе на благо нашей Родины", - сказал замглавы военного ведомства.

Лауреаты премии

Ранее указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу лауреатами премии Жукова в области создания вооружения и военной техники стали начальник главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев, член коллегии Военно-промышленной комиссии Михаил Осыко.

Премию также получили гендиректор холдинга "Швабе" Алексей Патрикеев и его заместитель Сергей Попов, замдиректора научно-технического центра - главный конструктор второго направления Красногорского завода им. С. А. Зверева Денис Гасилин и директор по науке и инновационному развитию Вологодского оптико-механического завода Алексей Григорьев. Они отмечены премией "за разработку отечественных тепловизионных каналов прицельных систем бронетанкового вооружения и технологий их промышленного производства для обеспечения импортонезависимости РФ".

Писатель Николай Карташов отмечен премией имени Жукова в области литературы и искусства за книгу "Ватутин" из серии "Жизнь замечательных людей", посвященную полководцу Великой Отечественной войны Николаю Ватутину (1901-1944 гг.).