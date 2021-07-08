Клинические испытания первой российской вакцины от ВПЧ начнутся 13 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Нанолек" с 13 июля начнет клинические испытания в Центральном федеральном округе первой отечественной вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщил ТАСС в четверг заместитель гендиректора компании "Нанолек", руководитель дивизиона вакцин Максим Стецюк.

Ранее компания объявила о начале проекта по разработке и выводу на рынок вакцины против вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки. По данным компании, это онкологическое заболевание можно предотвратить первичной профилактикой.

"[Начинаем] с 13 июля клинические исследования первой фазы. Исследование будет проводиться в Центральном федеральной округе", - сказал Стецюк, не уточнив подробностей.

Как ранее сообщали в компании, четырехвалентная рекомбинантная вакцина от ВПЧ будет реализована компанией "Нанолек" в партнерстве с "Комбиотех" с покупкой полных прав на продукт, вакцину протестируют на здоровых взрослых добровольцах. В ходе испытания ученые оценят безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины, то есть способность антигена вызывать иммунный ответ. Начало производства вакцины запланировано на 2023 год, на рынок препарат выйдет в конце 2024 года. В разработку и полный цикл производства компания планирует инвестировать порядка двух млрд рублей.

В настоящее время в России зарегистрированы две зарубежные вакцины от ВПЧ, которые производят компании Merck & Co и GlaxoSmithKline, уточнили в компании. После вывода отечественной вакцины на рынок "Нанолек" сможет покрыть 100% потребности РФ. Также в 2025 году "Нанолек" планирует представить вакцину на переквалификацию в ВОЗ, чтобы получить возможность производить и поставлять вакцину в зарубежные страны.

"Нанолек" - российская биофармацевтическая компания с собственным производством полного цикла по стандартам GMP, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ, также компания производит препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и других. Производство расположено в Оричевском районе Кировской области.