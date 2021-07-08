В Карелии изучат губу Онежского озера, где работают пять предприятий аквакультуры

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Ученые института биологии Карельского научного центра РАН проведут обследование Кондопожской губы Онежского озера, где находятся пять предприятий аквакультуры, в том числе одно из крупнейших форелеводческих хозяйств региона. Об этом в четверг в ходе заседания комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания региона сообщил начальник отдела развития рыбного хозяйства Минсельхоза Карелии Евгений Рекин.

"В 2021 году в апреле месяце между ассоциацией форелеводов и институтом биологии Академии наук был подписан договор об исследовании Кондопожской губы Онежского озера. <...> В силу того, что внимание как СМИ, так и общественности было особенное к Кондопожской губе, было принято решение обследовать как раз Кондопожскую губу с находящимися в ней пятью предприятиями аквакультуры", - сказал он.

Состояние воды в Кондопожском заливе Онежского озера не раз вызывало тревогу ученых и представителей общественности. Губа испытывает влияние не только форелеводческих хозяйств, но Кондопожского ЦБК. По информации Института водных проблем севера КарНЦ РАН, еще в 1970-1980-х годах из-за работы предприятия в месте выпуска стоков здесь образовалась "мертвая зона", а также увеличилось содержание фосфора, что ведет к росту микроводорослей и ухудшению качества воды. При выращивании форели в садках также используются корма, содержащие фосфор и азот.

В 2020 году на совете при главе Карелии поручили провести комплексное обследование всех водоемов республики на предмет предельно допустимых объемов выращивания аквакультуры без ущерба для экосистем. Пандемия помешала началу этой работы. В рамках соглашения Ассоциации форелеводов Карелии с биологами 22 июня взяли первые пробы грунта и воды в районах возле рыбоводных хозяйств. Как рассказали ТАСС в пресс-службе КарНЦ, в лабораторных условиях их проверят на содержание биогенных элементов, качественные и количественные показатели планктона и бентоса [организмы, обитающие в грунте]. Повторно пробы отберут осенью.

"Это интересный инцидент по изучению. Считаю, что это будет толчком к дальнейшему изучению и всякого рода исследованиям", - отметил Рекин, добавив, что свое заключение биологи дадут ближе к концу 2021 года. Представитель регионального Минсельхоза также отметил, что ведомство запланировало по 1,5 млн рублей на научно-исследовательские работы на водоемах республики в 2024 и 2025 годах. Специалист не исключил, что сроки могут перенести на более ранний период.

Карелия является одним из лидеров рыбной промышленности: на территории республики выращивается до 70% форели в России. Одно из ведущих предприятий региона - форелеводческое хозяйство Николая Федоренко. Садки для выращивания рыбы расположены в Кондопожской губе Онежского озера: в 2017 году на долю предприятия приходилось 6,5% форели, выращиваемой в Карелии (1,5 тыс. тонн в год).