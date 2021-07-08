Путин проехал на Aurus по ЦКАД

Путин признался, что, сидя на водительском кресле, отчетливо ощущает деформационные швы на мостовом переходе дороги. Главный специалист Центра организации реконструкции и управления строительством госкомпании "Российские автомобильные дороги" Станислава Кузнецова, сопровождавшая в этой поездке президента, заверила главу государства, что это неизбежная технологическая издержка.

"Я обратил внимание: стыки все-таки чувствуются", - заметил глава государства. "На мостовых сооружениях?" - уточнила Кузнецова. Она сообщила Путину, что деформационные швы представляют собой конструкцию, которую практически невозможно сделать незаметной для водителя. Девушка уточнила, что есть две технологии - с металлическими креплениями и мастичные деформационные швы, которые практически не ощущаются. Но их можно устанавливать только на маленькие мостовые пролеты - длиной до 50 метров. "Когда у нас мостовое сооружение длинное, соответственно температурные перемещения большие у мостового сооружения, его нужно компенсировать. Тогда такой шов мастичный уже не подходит", - добавила она. "Это в мире везде так происходит?" - спросил Путин. Кузнецова заметила, что в этом вопросе Россия идет в ногу со всем остальным миром.

"Замечания у вас какие были по строительству?" - поинтересовался глава государства. Девушка отметила, что замечаний было "много, но все они были устранены", а на уточняющий вопрос Путина пояснила, что вопросы были к общему качеству работ. "Мы как заказчики стараемся контролировать, чтобы оно всегда было на высоте. Это всего касается", - сказала она.

Путин проехал по дороге от 47-го км ЦКАД до Центрального пункта управления интеллектуальной транспортной системы третьего пускового комплекса, который был запущен в ноябре прошлого года. Кузнецова рассказала, что это самый протяженный участок Центральной кольцевой автомобильной дороги, его длина 105,9 км.

По ходу движения девушка продемонстрировала президенту шумозащитные экраны, освещение, специальные рамки, оборудованные камерами, датчиками и антеннами, вся информация с которых поступает в центральный пункт управления интеллектуальной транспортной системы. "Там ведется мониторинг транспортного потока, видеомониторинг. Это будет такой мозговой центр всей Центральной кольцевой автомобильной дороги", - пояснила она, также рассказав о макете моста через канал имени Москвы.