Уровень воды в реке Вологде упал из-за жары до критической отметки

ВОЛОГДА, 8 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Вологде из-за жаркой и сухой погоды приблизился к критической отметке, сообщил в четверг мэр Вологды Сергей Воропанов.

"Обратили внимание, как сильно упал уровень реки Вологды? Еще недавно вода скрывала под собой берегоукрепление, сейчас она на минимальной отметке. Такая же ситуация на Михальцевской плотине. Все затворы закрыты, но из-за жаркой и сухой погоды уровень воды ежедневно опускает в среднем на 5 сантиметров, приближаясь к критической отметке, когда мы не сможем брать воду из реки в систему водоснабжения города", - написал Воропанов на своей странице во "ВКонтакте".

Для паники причин нет, сообщил мэр. "Благодаря ремонту Кубенского тракта водоподачи (в 2019-2020 годах заменили самый изношенный участок) сейчас 70% воды мы получаем из Кубенского озера. Благодаря поддержке губернатора Олега Кувшинникова реконструкция тракта проходит за счет средств федерального бюджета. Два этапа выполнены, в 2022-2023 годах сделаем еще два", - добавил мэр.

По информации пресс-службы администрации города, третий день подряд вода поступает в городскую водопроводную сеть из Кубенского озера. Подготовка резервного источника, в том числе промывка тракта водоподачи, началась со 2 июля. После получения положительных результатов анализов оборудование запустили в работу.

По данным Вологодского ЦГМС, в ближайшие дни солнечная и жаркая погода сохранится. 9 июля местами пройдут небольшие кратковременные дожди, но рассчитывать на серьезные, необходимые региону, осадки пока не приходится. Температура ночью ожидается +13-18 градусов, днем в большинстве районов - выше +30 градусов. Как сообщило главное управление МЧС РФ по области, в 2021 году в регионе ликвидировали 44 лесных пожара, что в 4,5 раза больше, чем в 2020 году.