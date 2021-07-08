ЕС направил России технические данные для обсуждения признания ковид-сертификатов

БРЮССЕЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия пока не начала переговоры с Россией о взаимном признании ковид-сертификатов, но направила РФ, как и ряду других стран, техническую информацию для начала обсуждения этого вопроса. Об этом заявили ТАСС в четверг в пресс-службе Еврокомиссии.

"Пока нет переговоров, но общая техническая информация [для обсуждения этого вопроса] была направлена многим странам-партнерам, включая Россию", - сказал представитель ЕК.

"Многие страны запросили у нас информацию о европейском цифровом ковид-сертификате. Через миссии ЕС [в этих странах] общая и техническая информация о сертификатах была передана многим странам в течение последних дней. Это также относится к России, о чем ранее проинформировал посол [ЕС в России Маркус Эдерер]", - отметил представитель ЕК в ответ на просьбу прокомментировать слова Эдерера об обсуждении между Москвой и Брюсселем вопроса о взаимном признании паспортов вакцинации.

Ранее Эдерер заявил, что ЕС обратился в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, которые включают в себя также сведения о вакцинации. Минздрав РФ со своей стороны подтвердил получение этого письма и заявил о готовности к диалогу.

Система европейских ковидных сертификатов, или зеленых цифровых пропусков, начала работать с 1 июля. Этот документ включают информацию о вакцинации, случаях перенесенного заболевания COVID-19 или ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов. Обладатели этого документа освобождены от соблюдения большей части карантинных ограничений при пересечении внутренних границ ЕС.

В четверг ЕС объявил о взаимном признании паспортов вакцинации со Швейцарией - первой страной, не входящей в систему европейских зеленых пропусков.