Владимирские отельеры столкнулись с массовой отменой броней из-за ограничений

ВЛАДИМИР, 8 июля. /ТАСС/. Представители гостиничного бизнеса во Владимирской области фиксируют отмену 30% уже сделанных заказов после того, как власти региона объявили о новых ограничениях. Об этом говорится в открытом обращении предпринимателей сферы услуг к губернатору Владимиру Сипягину, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В конце июня власти Владимирской области сообщили, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации размещение туристов в гостиницах и домах отдыха на территории Владимирской области с 15 июля будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, с 12 июля эти же требования будут предъявляться к посетителям заведений общепита, салонов красоты, фитнес-центров и ряда предприятий сферы услуг.

"В отелях Владимирской области зафиксировано снижение бронирования номерного фонда на 40% относительно июня, а также отмена уже забронированных номеров около 30% от имеющихся бронирований. Данная мера уже ударила по экономике туристической отрасли, но не останавливает распространение вируса - гости из других регионов все равно приедут и остановятся в гостевых домах, квартирах и т.п., тем самым под ударом оказались только "белые" законопослушные предприятия, создающие рабочие места и платящие налоги", - говорится в обращении предпринимателей.

Как подчеркивается в обращении, за последние две недели первым компонентом вакцины привились около половины сотрудников предприятий сферы услуг, а многие стоят в очереди на прививку. Таким образом, в ближайшее время планируется привить около 60% сотрудников отрасли. В этой связи предприниматели обратились к властям с просьбой отсрочить введение бесковидных зон в отелях не ранее, чем до 1 августа, а в учреждениях сферы услуг - до 1 сентября.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области за прошедшие сутки зарегистрировали наибольший за все время пандемии пророст заболевших - 247 человек. Всего в регионе - 38 044 случая коронавируса, выздоровели 35 429 человек, 1 305 умерли.