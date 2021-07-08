Беременных и пенсионеров в Туве перевели на дистанционку

ТАСС, 8 июля. Беременных, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями перевели в Туве на дистанционный режим работы из-за увеличения числа заболевших коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики.

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"Беременные женщины, лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями должны быть направлены на дистанционный режим работы", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что эта мера действует до 31 июля.

В Туве запретили массовые мероприятия, ограничили работу заведений общественного питания до 23:00. Полностью приостановили работу детских игровых и развлекательных комнат, компьютерных залов, аттракционов для детей, за исключением установленных на открытом воздухе. Также ввели ограничения по заполняемости для предприятий общепита, музеев, выставок, библиотек, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, домов культуры, кинотеатров.

Планируется создание бесковидных зон, куда будут пускать только привитых или имеющих справку о наличии антител. На входе нужно будет предоставить QR-код, справку или иной документ.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Туве зарегистрировали почти 17,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 16,5 тыс. пациентов выздоровели, 225 умерли.