Комитет по здравоохранению заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге пройден

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Пик заболеваемости коронавирусом среди жителей Санкт-Петербурга пройден, количество госпитализаций снижается. Об этом сообщил в четверг в эфире городского телеканала "Санкт-Петербург" председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Пик пандемии в Санкт-Петербурге пройден", - сказал он, комментируя данные о вспышке коронавируса в городе. Лисовец добавил, что в настоящее время число госпитализаций за сутки снизилось до 800 против тысячи на прошлой неделе.

За последние сутки в Петербурге выявлено 1937 случаев заражения.