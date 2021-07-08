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Комитет по здравоохранению заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге пройден

За последние сутки в Петербурге выявлено 1937 случаев заражения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Пик заболеваемости коронавирусом среди жителей Санкт-Петербурга пройден, количество госпитализаций снижается. Об этом сообщил в четверг в эфире городского телеканала "Санкт-Петербург" председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Пик пандемии в Санкт-Петербурге пройден", - сказал он, комментируя данные о вспышке коронавируса в городе. Лисовец добавил, что в настоящее время число госпитализаций за сутки снизилось до 800 против тысячи на прошлой неделе.

За последние сутки в Петербурге выявлено 1937 случаев заражения.

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