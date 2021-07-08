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В Хорватии из-за аномальной жары объявили наивысший уровень погодной опасности

В некоторых регионах страны воздух в дневные часы прогрелся до 40 градусов по Цельсию

ЗАГРЕБ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Хорватии в четверг в связи с аномально высокими температурами объявили наивысший ("красный") уровень погодной опасности. Об этом сообщили журналистам в государственном гидрометеорологическом институте.

Как уточнили в институте, в Загребской, Карловацкой, Осиецко-Бараньской жупаниях (административно-территориальные единицы страны), а также в ряде других регионов страны воздух в дневные часы прогрелся до 40 градусов по Цельсию.

Тропический зной также укрепился в Загребе. В тени температуры составляют порядка 34 градусов по Цельсию. В ряде районов города зафиксированы показатели в 39-40 градусов.

По прогнозам синоптиков, жара, возможно, несколько отступит уже к пятнице. Однако значительно температуры не понизятся и будут колебаться на уровне 30-32 градуса по Цельсию.

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