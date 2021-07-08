Хуснуллин: в водохранилищах Крыма сформирован достаточный запас воды на полтора года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Запас воды в водохранилищах Крыма из-за ливневых дождей сформирован на полтора года. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Все водохранилища в Крыму наполнились водой <...> Теперь у нас запас на этот год и еще на переходящий есть полностью", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что в настоящее время ущерб от ливневых дождей в Крыму оценивается в 10 млрд рублей. "Мы с Сергеем Валерьевичем Аксеновым на постоянной связи, у нас есть штаб постоянно действующий <…> Документ о выделении денег готовится", - добавил вице-премьер.

Ливневые и очистные сооружения

Работа но обновлению очистных сооружений в Крыму и на Черноморском побережье может быть синхронизирована с обновлением ливневой канализации на этих территориях, заявил Хуснуллин.

"Проблема ливневой канализации, она есть в стране, но на сегодняшний день первый этап - вообще очистные все привести в порядок. У нас проблемы с очисткой вод, и президент не просто так сказал и дал мне прямое поручение посмотреть по очистным Черноморского побережья Кавказа и Крыма. Поэтому давайте поэтапно идти, сначала сделаем очистные, непосредственно связанные с очисткой основных вод, и параллельно, где возможно, будем делать и очистку ливневой канализации", - сказал он.

Потоп в Крыму

4 июля Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей. В воскресенье из берегов вышли три реки. Только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины госпитализированы, одна погибла.

17-18 июня в результате сильных ливней были подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.