Попова заявила, что 0,7% россиян, прошедших полную вакцинацию, заразились коронавирусом

"Люди болеют после полного комплекса прививок, эти цифры из единого ресурса Министерства здравоохранения РФ, где у нас полицевой персональный учет каждого заболевшего и привитого. После двух инъекций вакцины, то есть после полного курса и после второго компонента прошедшие 3 недели люди с таким статусом заболевают в 0,7% случаев от общего количества привитых", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова отметила, что все привитые в России болеют бессимптомно, вероятность возникновения симптомов возможна у двух человек на 300 привитых. "И все наши 3 вакцины, которые уже на рынке дают примерно одно и то же количество - от 0,71% до 0,76%, вот такой интервал для этих 3 вакцин. Но при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях", - подчеркнула она, добавив, что если считать заразившихся после первой дозы вакцины, то количество заболевших будет выше, так как у них не успел сформироваться иммунитет.