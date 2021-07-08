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Пандемия COVID-19
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Попова заявила о единичных случаях повторного заражения коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в каких-то регионах эти случаи единичны, а где-то их чуть больше

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Случаи полвторого заражения коронавирусом в России не превышают 1%, они единичны. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, первое, что говорят, - надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности. Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова подчеркнула, что в каких-то регионах эти случаи единичны, а где-то их чуть больше.

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