Попова заявила о единичных случаях повторного заражения коронавирусом в России

"Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, первое, что говорят, - надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности. Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова подчеркнула, что в каких-то регионах эти случаи единичны, а где-то их чуть больше.