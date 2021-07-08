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Попова заявила об отсутствии необходимости вводить локдаун и ужесточать ограничения

Глава Роспотребнадзора отметила, что "меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Необходимости вводить в России локдаун или ужесточать антиковидные ограничения сегодня нет. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова подчеркнула, что такой необходимости точно не будет, если все привьются от коронавируса.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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