Попова: самая высокая заболеваемость COVID-19 в Северо-Западном федеральном округе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России напряженная, максимальная заболеваемость сейчас отмечается в Северо-Западном федеральном округе. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Безусловно, текущая ситуация напряженная. И самые высокие цифры мы сегодня наблюдаем в Северо-Западном федеральном округе. Максимально высокие в стране. Далее это Центральный федеральный округ, и вот буквально несколько дней, как к ним присоединился Дальневосточный федеральный округ", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По словам Поповой, во всех остальных федеральных округах ситуация чуть более спокойная, но "абсолютно нестабильная". Развитие ситуации будет зависеть только от соблюдения антиковидных мер, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Заражения дельта-штаммом

Попова рассказала, что около 66% случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявляемых сейчас в России, приходятся на дельта-штамм.

"Порядка 66% всех штаммов, которые мы выявляем вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, - это штамм "дельта", остальная часть - это штамм "альфа", и штамм классический, вот именно он и есть, который к нам пришел, немножечко британского штамма и штаммы, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции мы выделяем", - сказала она

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 184,7 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 707 452 случая заражения, выздоровели 5 143 255 человек, умерли 140 775. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.