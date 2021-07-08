Сроки строительства метро в Красноярске планируется определить на следующей неделе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сроки начала строительства метрополитена в Красноярске должны быть определены на следующей неделе, после того как глава региона Александр Усс представит проектное решение вице-премьеру Марату Хуснуллину, сообщил зампред правительства РФ в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается Красноярска, на следующей неделе у меня будет губернатор со всеми расчетами. На днях мы договорились о встрече, посмотрим проектное решение, сколько стоит, после этого назову сроки", - сказал Хуснуллин.

Ранее власти региона отмечали, что стоимость строительства первой очереди метрополитена составит 114 млрд рублей. Губернатор края Александр Усс сообщал ТАСС, что возобновление строительства метро в городе может начаться в конце текущего года.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство законсервировали в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). Сейчас проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.