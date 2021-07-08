В Москве работают более 7,8 тыс. "бесковидных" кафе и фудкортов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Свыше 7,8 тыс. точек общественного питания и фудкортов в Москве перешли на "бесковидный" формат работы. Заведения принимают гостей по QR-кодам в каждом районе столицы, сообщил в четверг ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"О работе в "бесковидном" формате заявили на i.moscow более 7,8 тыс. из 15,6 тыс. заведений общественного питания, в том числе рестораны, кафе, фудкорты, бары, караоке и т. д. Так, зоны COVID-free появились в каждом районе Москвы", - сказал Немерюк.

Он добавил, что для летних веранд, которых в этом году в столице более 3 тыс., до 1 августа включительно отменено требование проверять у посетителей QR-коды. Кроме того, в Москве работает более 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях, а также ресторанов, кафе и баров в гостиницах и хостелах, которые могут не переходить в "бесковидный" режим, если не будут открыты для посторонних.

По словам главы департамента, контрольно-надзорные органы продолжают следить за соблюдением санитарных мер в заведениях общепита, а также правил размещения летних веранд.

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев или имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, говорится в указе мэра столицы.