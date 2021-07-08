Синоптики предупредили о 12-дневном "парниковом котле" в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мощный антициклон, который метеорологи называют "парниковым котлом", продержится в столице около 12 дней. Именно он обуславливает жаркую и засушливую погоду в столице. Такими продолжительными антициклоны бывают лишь в 1% случаев, сообщается на портале "Метеовести", который предоставляет прогнозы от центра погоды "Фобос"

"Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют "парниковым котлом", установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 км, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны. <…> Наш "парниковый котел" будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев", - говорится в сообщении. Обычно такой антициклон устанавливается на срок около пяти суток.

По данным "Фобос", во второй половине июля осадки вернутся в Москву, но месячная норма по количеству дождей будет выполнена лишь наполовину. "По долгосрочным прогнозам, во второй половине июля вероятность осадков возрастет, но дожди ожидаются кратковременные и мозаичные, в общей сложности выпадет всего около 50% от положенной нормы", - отмечается в сообщении.

Июль окажется рекордно засушливым. "Июль-2021 впишет себя в метеоисторию как один из самых засушливых за последние 55 лет, и может войти в пятерку рекордсменов, уступая лишь самым катастрофическим засухам 1972 и 2010 годов, а также 1997 и 2014 годам", - сообщает "Фобос".