Петербург получит до конца недели 120 тыс. доз "Спутника V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Партия вакцины "Спутник V" в объеме 120 тыс. доз поступит 9 июля в Петербург. Об этом сообщил в четверг председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Завтра мы ожидаем очередную партию - около 120 тыс. доз "Спутника V". Еще как минимум на шесть дней прибавится запас в городе", - сказал он в эфире городского телеканала "Санкт-Петербург".

Вместе с тем Лисовец отметил, что открытых в городе пунктов вакцинации (141 стационарный и 31 мобильный) недостаточно. "Раз люди стоят в очереди, можно говорить о том, что этого, конечно, недостаточно. (…) Сейчас мы рассматриваем, за счет чего можно увеличить число ежедневно вакцинируемых. И есть решения, первое - это обучить дополнительно сотрудников поликлиник (…) Мы также завершаем переговоры с пятью торговыми центрами об открытии там пунктов вакцинации, также будут организованы мобильные пункты у метро Василеостровская и в парке 300-летия Санкт-Петербурга", - сказал он.

По данным городских властей, нарастающий итог поступившей в город вакцины - 1 млн 129 тыс. 42 комплекта, запас вакцины в городе - 109 тыс. 011 комплектов доз. Вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли более 1 млн жителей Петербурга, 741 тыс. человек завершили полный курс.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 937 случаев заражения.