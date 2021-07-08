За отказ от обязательной вакцинации предприятиям Коми грозят штрафы до полумиллиона рублей

СЫКТЫВКАР, 8 июля. /ТАСС/. Предприятиям Республики Коми грозят штрафы в размере до 500 тыс. рублей и приостановка деятельности на период до 90 суток за невыполнение предписаний об обязательной вакцинации сотрудников. Об это сообщил в четверг глава региона Владимир Уйба.

Он напомнил, что постановление об обязательной вакцинации отдельных групп населения государственный санитарный врач республики подписала 6 июля. Вместе с ним, по словам главы региона, вступает в силу "административное наказание: индивидуальному предпринимателю штрафы от 50 до 150 тыс. рублей, юридическим лицам - штрафы от 20 тыс. до 500 тыс. рублей. "А самое главное, что такое предприятие может быть закрыто на 90 дней. И работодатель отстраняет работника, который умышленно уклоняется от прививки, до момента вакцинации без сохранения зарплаты", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, оно размещено на странице Коми "ВКонтакте".

Согласно постановлению главного санитарного врача, руководителям компаний, чьи сотрудники подлежат обязательной вакцинации, нужно организовать прививки первым компонентом до 6 августа, завершить иммунизацию - до 27 августа. Под обязательную вакцинацию попадают должностные лица и работники организаций, чья деятельность связана с общественным питанием, воспитанием и обучением детей, коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием населения, сотрудники медицинских, финансовых организаций, МФЦ, почтовой службы, учреждений культуры, досуга и спорта, а также государственные и муниципальные служащие. К этим категориям в Коми относятся порядка 94 тыс. человек.

На 8 июля в Коми привились первым компонентом более 149 тыс. человек вторым - более 110 тыс. человек. Запас вакцины почти исчерпан, 9 июля в регионе ждут крупную партию из 40 тыс. доз вакцины, сообщил глава Коми.

В Коми на 8 июля выявили 48 685 заразившихся коронавирусом, в том числе 286 случаев за сутки. Выздоровели 45 281 человек, умерли 1 058 человек.