Суд оштрафовал жителя Ростова-на-Дону по делу о призывах к участию в акции 23 января

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Ленинский суд Ростова-на-Дону прекратил дело в отношении местного жителя Максима Степанова, который призывал жителей города выйти на несанкционированную акцию 23 января текущего года, но оштрафовал его на 30 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ "Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами". На время следствия со Степанова взяли подписку о невыезде.

"Решением Ленинского районного суда удовлетворено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Максима Степанова и назначен судебный штраф в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 20 января Степанов разместил на странице в социальных сетях изображения с текстом и собственное видеообращение, в которых призвал к участию в массовых беспорядках 23 января. При этом муниципальные власти не давали разрешения на проведение массовых акций.

23 января в Ростове-на-Дону прошла массовая несанкционированная акция. По данным властей, полицейские задержали около 75 человек. Сообщалось, что к административной ответственности привлекли 31 участника акции. 24 человек оштрафовали, девятерым назначили административный арест.