Электронные бланки переписи населения можно будет заполнить от имени всех членов семьи

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россияне смогут заполнять электронные бланки в ходе Всероссийской переписи населения 2021 не только от своего имени, но и от имени каждого из членов семьи. Об этом сообщили ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

"Электронные бланки можно будет заполнить не только на себя, но и на супруга, детей и родителей - точно так же, как если бы глава семьи беседовал с переписчиком и тот заполнял бумажные листы", - указано в сообщении.

Как уточнили в медиаофисе, для онлайн-участия в переписи каждому россиянину достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS и доступ в интернет.

Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Ранее стали известны официальные сроки проведения всероссийской переписи населения. Согласно постановлению правительства, она пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. Первые итоги переписи будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.