Власти Чили планируют закупить "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Чили планирует закупить российский препарат "Спутник V", чтобы гарантировать возможность иммунизации жителей третьей дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в четверг президент страны Себастьян Пиньера.

"Мы хотим сообщить гражданам, что благодаря переговорам и уже достигнутым соглашениям с Pfizer, Sinovac, Moderna и "Спутник" у нас уже гарантированно будет необходимое количество вакцин для возможной вакцинации третьей дозой", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter. Ранее Министерство здравоохранения Чили сообщало, что изучает возможность вакцинации населения дополнительной дозой вакцины от коронавируса после завершения предлагаемых производителями схем.

Пиньера не привел никаких подробностей о переговорах с Центром имени Н. Ф. Гамалеи. Ранее власти Чили заявляли, что рассматривают возможность использования "Спутника V" в стране.

По словам Пиньеры, в Чили двумя компонентами используемых в стране вакцины были привиты уже 11 млн человек. Всего в Чили живут 18,95 млн человек. "Более 73% взрослых в Чили уже завершили вакцинацию. В мире мало стран, которые достигли таких же показателей, что и Чили", - добавил президент, отметив, что в стране также уже начали прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Для иммунизации населения в Чили используют препараты американской компании Pfizer , китайской Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca. К настоящему времени в стране выявлено более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 33,5 тыс. человек.