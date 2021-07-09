Мигрантов в России обяжут получать единый документ с электронным носителем

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мигранты для пребывания в России должны будут получать единый документ с электронным носителем, его будут выдавать на 10 лет. Об этом говорится в разработанном МВД РФ проекте закона, с которым ознакомился ТАСС.

"Единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с электронным носителем информации, оформляется иностранному гражданину по его заявлению, поданному в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел непосредственно, через подведомственную организацию или в электронной форме", - сказано в законопроекте. В нем отмечается, что срок действия единого документа составляет 10 лет, после чего он подлежит замене. Изготавливается единый документ на основе отечественных технологий на защищенной полиграфической продукции.

В проекте закона говорится, что иностранные граждане смогут получить единый документ с электронным носителем после того, как пройдут обязательную дактилоскопию и сделают фотографию. Также неотъемлемым условием для получения удостоверения личности мигранта в России является медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие у него наркомании и инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих. Кроме того, у иностранного гражданина не должно быть ВИЧ-инфекции, присутствовать полис добровольного или обязательного медицинского страхования, он должен уплатить государственную пошлину, а также оформить личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

"Лицу без гражданства <...> единый документ оформляется на основании сведений, содержащихся в государственной информационной системе, по его письменному заявлению без предоставления таким лицом полиса медицинского страхования", - отмечается в проекте закона.

Единый документ подлежит замене в том случае, если у иностранного гражданина за время его пребывания в России изменились фамилия, имя, отчество, дата рождения или пол, говорится в законопроекте. Также документ требует замены при утрате гражданства, повреждении или непригодности для дальнейшего использования, ошибки или неточности в записи.

Вместе с тем, в проекте закона прописаны случаи, когда мигранты не могут оформить единый документ, действие его признается недействительным или приостанавливается. Например, такие меры могут быть приняты, если мигрант указал ложные сведения о себе или предоставил подложные документы. Действие единого документа может быть приостановлено, если мигрант будет находиться за пределами России более одного года.