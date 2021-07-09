В России мигрантов - нарушителей пребывания будут вносить в контрольный список

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мигранты, которые нарушили срок или условия пребывания в России, будут внесены в специальный контрольный список. Об этом говорится в разработанном МВД РФ проекте закона, с которым ознакомился ТАСС.

"Включению в контрольный список подлежит иностранный гражданин, нарушивший разрешенные сроки пребывания в период предыдущего пребывания в РФ или объявленный персоной нон грата", - говорится в документе.

Как следует из законопроекта, мигрант может быть внесен в контрольный список, если в отношении него принято решение о высылке или его пребывание либо проживания в стране является нежелательным. Кроме того, такое решение может быть принято при уклонении иностранцем от уплаты налога или административного штрафа в период предыдущего пребывания в России, а также неуплата в бюджет расходов, связанных с его высылкой в принудительной форме.

Проектом закона предусматриваются также случаи, когда иностранный гражданин может быть исключен из контрольного списка. "Иностранный гражданин подлежит исключению из контрольного списка по истечении срока ограничения права на въезд в РФ в связи с исполнением решения о его высылке <...>, а также по истечении 5 лет со дня выезда из России в случае превышения им разрешенного срока пребывания в период своего предыдущего пребывания в стране", - говорится в документе. Также в перечне оснований для исключения иностранного гражданина из контрольного списка значится отмена вынесенного в отношении него решения о высылке или нежелательности пребывания либо проживания в России, уплата налогов, административного штрафа или платежа в бюджет, на основании которых он был в него включен.

Вместе с тем предусматривается, что внесенному в контрольный список иностранцу будет разрешен разовый въезд в России. Например, такое решение может быть принято, если ему необходимо участвовать в уголовном процессе, у него или его близкого родственника есть тяжелое заболевание. Также иностранный граждан будет исключен из контрольного списка в случае смерти членов семьи, проживающей в России. В случае разрешения разового въезда в Россию мигранту, включенному в контрольный список, течение сроков ограничения въезда в страну приостанавливается со дня въезда на ее территорию и возобновляется со дня выезда за ее пределы.

Ведение контрольного списка осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.