Акция протеста проходит в Токио перед стартом эстафеты олимпийского огня

ТОКИО, 9 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Малочисленная акция протеста проходит в пятницу в Токио рядом со стадионом, где запланирована церемония по случаю начала заключительного этапа эстафеты олимпийского огня. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Возле спортивной арены собралось около 10-15 человек. Они выкрикивают призывы отменить Олимпиаду и Паралимпиаду. По их мнению, эти соревнования в период пандемии могут привести к росту числа заражений коронавирусом и негативно повлиять на экономику Японии.

Токийский этап забега разделен на шесть частей. Завершится он на главной олимпийской арене в день открытия Игр 23 июля.

Проведение эстафеты в Токио омрачило ухудшение ситуации с коронавирусом: на этой неделе показатели суточного прироста достигли максимума за два месяца. В результате почти все этапы пройдут без зрителей. Исключение составят отдаленные и малонаселенные островные территории, входящие в префектуру Токио.

Игры в японской столице должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.