МВД обяжет мигрантов проходить дактилоскопию для въезда и пребывания в России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Иностранные граждане для въезда в Россию или долгосрочного пребывания должны будут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Об этом говорится в разработанном МВД РФ проекте закона, с которым ознакомился ТАСС.

"До въезда на территорию РФ дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ осуществляется при наличии технической возможности дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан", - говорится в документе.

Кроме того, как следует из законопроекта, иностранцы подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию в пунктах пропуска через государственную границу РФ. При наличии технической возможности в режиме реального времени в установленном законом порядке пограничники также будут проводить индентификацию мигрантов, в том числе по биометрическим параметрам. При этом нарушителей будут привлекать к ответственности, а информация об иностранных гражданах, которые находятся в международном или федеральном розыске, в случае их выявления будет передаваться инициатору розыска. "Иностранный гражданин, въехавший в РФ на срок более 30 дней, проходит <...> обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование <...> в течение тридцати дней со дня въезда в Россию", - отмечается в проекте закона.

В отношении детей, достигших 6 лет в период пребывания на территории России, обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование проводятся в течение 30 дней со дня достижения указанного возраста. Согласно законопроекту, данные о прохождении иностранным гражданином дактилоскопической регистрации и фотографирования размещаются в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (мобильном приложении), если он есть у мигранта.

Вместе с тем, разработанным МВД документом определяется процедура обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных граждан, определяется круг лиц, который освобождается от этих процедур. В частности, речь идет о должностных лицах международных организаций, въехавших в Россию в связи с исполнением служебных обязанностей.