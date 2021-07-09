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Пандемия COVID-19

Yonhap: в Сеуле вновь введут максимальные ограничения на собрания из-за коронавируса

Меры вступят в силу 12 июля, отмечает агентство

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Власти Республики Корея приняли решение вновь ввести максимальный четвертый уровень социального дистанцирования в Сеуле из-за ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

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По его данным, ограничительные меры вступят в силу 12 июля и продлятся две недели. С 1 июля власти Южной Кореи смягчили ограничения в столичном регионе и заменили пятиуровневую схему социального дистанцирования четырехуровневой. Сейчас в Сеуле действует второй уровень ограничений. В рамках максимального четвертого уровня после шести вечера запрещается собираться более чем по двое, резко ограничена работа кафе и ресторанов. Также запрещается проведение любых массовых демонстраций, однако подчеркивается, что власти разрешают проведение одиночных пикетов.

Четвертый уровень предполагает, что число новых случаев COVID-19 превышает 1 тыс. в столичном регионе и 2 тыс. по стране. В четверг в Южной Корее было зафиксировано 1 275 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
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