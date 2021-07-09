В России появятся электронные реестры трудовых мигрантов и работодателей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Электронные реестры трудовых мигрантов и работодателей, привлекающих на работу иностранных граждан, создадут в России для регулирования правовых отношений. Об этом говорится в разработанном МВД РФ проекте закона, с которым ознакомился ТАСС.

"В целях регулирования правоотношений по привлечению иностранных граждан к трудовой деятельности на территории РФ используются электронный реестр работодателей, привлекающих иностранных работников, реестр иностранных работников, а также реестр недобросовестных работодателей", - говорится в документе.

Проект закона предусматривает ведение электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, на базе единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России". В ней будет представлена информация о вакансиях для трудоустройства иностранных граждан. "Работодатель или заказчик работ включается в электронный реестр работодателей, привлекающих иностранных работников, на основании заявления, которое подается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере труда и занятости", - отмечается в законопроекте. В течение 15 дней с момента подачи заявления данные в нем проверяются, затем принимается решение о включении либо об отказе во включении заявителя в электронный реестр работодателей. Заявителю направляется соответствующее уведомление. Эта информация также отображается в единой цифровой платформе занятости.

"Для включения в реестр иностранных работников иностранный гражданин, достигший возраста восемнадцати лет <...> и пребывающий в РФ с целью работа, вправе обратиться в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел с заявлением о включении в реестр иностранных работников", - сказано в проекте закона. При этом иностранец должен иметь единый документ с электронным носителем, не должен быть наркоманом. Кроме того, у него не должно быть опасных инфекционных заболеваний, он не должен быть ВИЧ-инфицированным. Также претендент в трудовые мигранты должен иметь в наличии полис добровольного или обязательного медицинского страхования со сроком действия не менее одного года.

Подать заявление о желании быть включенным реестр иностранных работников можно в электронной форме или в распечатанном виде. На это мигранту дается 10 рабочих дней со дня изменения цели пребывания - работа. О принятом решении о включении или об отказе во включении в реестр иностранных работников мигрант уведомляется в течение 3-х рабочих дней со дня его принятия территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Согласно проекту закона, в реестр недобросовестных работодателей вносятся сведения о тех работодателях, которые привлекались к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. Также туда могут попасть работодатели, которые занимались подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, три и более раз в течение года, привлекались к административной ответственности за нарушения российского законодательства, связанного с привлечением иностранных работников.