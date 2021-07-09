В Гидрометцентре заявили, что гребень амурского паводка подошел к Хабаровску

ХАБАРОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятные отметки, гребень паводка подошел к городу. Об этом в пятницу сообщила ТАСС начальник хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева.

"Вода подошла, 460 см мы отметили у Хабаровска <….> То есть фактически гребень паводка сейчас у города Хабаровска", - сказала Агеева. Неблагоприятным для города считается уровень в 450 см, опасным - 600 см.

Паводковая волна подошла из Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сайта ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, отмечаются подтопления на островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный у Хабаровска. Вода зашла на дачные участки, вышли из берегов внутренние озера и протоки. Есть подтопления некоторых приусадебных участков, межпоселковых дорог в поселениях недалеко от города.

"Со следующей недели будет отмечаться падение уровней. Паводок будет смещаться вниз по Амуру до Комсомольска. Подойдет к городу в середине месяца <...> Прогноз мы там давали по подъему до 500-600 см, но, скорее всего, уровни пойдут по нижнему пределу", - сказала Агеева. Неблагоприятной для города отметкой считается 450 см.

В городах и поселениях края шла подготовка к паводку, укреплялись имеющиеся дамбы, тампонировалась ливневка, проверялось насосное оборудование, разворачивались пункты временного размещения. В Комсомольске-на-Амуре - втором по величине городе Хабаровского края - вводился режим ЧС. С получением уточненных прогнозов, по которым не ожидается значительного подъема воды, режим отменили, сообщили агентству в городской администрации.

"Драматичного там ничего не будет. С верхнего Амура паводок растекается в боковые притоки, заполняет низины, поймы, до Комсомольска еще достаточно низких мест", - сказала Агеева.

В зону подтопления при прохождении июльской паводковой волны попадут Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и еще шесть районов, расположенных ниже по течению реки.