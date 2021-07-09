В Забайкалье ввели масштабные ограничения из-за коронавируса

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое вводит масштабные ограничения для бизнеса и населения из-за высокой заболеваемости коронавирусом. В том числе в регионе начал действовать полный запрет на массовые мероприятия и работу ночных клубов, сообщила в пятницу пресс-служба краевого Минздрава.

"С 9 июля по 6 августа приостановлены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Их можно проводить в дистанционном режиме. До 6 августа ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений. Исключение - кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи при условии заполняемости до 50% от единой пропускной способности", - говорится в сообщении.

Кроме того, кафе и ресторанам запрещено принимать посетителей с 21:00 до 06:00, а торговым центрам и рынкам - работать при наполняемости больше одного человека на 4 кв. м.

"Работа СПА-салонов, массажных салонов, маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, разрешается только при условии заполняемости до 50% от пропускной способности. То же требование к химчисткам и иным предприятиям, оказывающим бытовые услуги", - добавили в пресс-службе.

Соревнования межрегионального, всероссийского и международного уровня будут проходить без зрителей. Кроме того, работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы или предоставить оплачиваемые отпуска беременным женщинам и сотрудникам старше 65 лет.

В Забайкалье с середины июня растет заболеваемость коронавирусом. Так, последнюю неделю врачи регистрируют более 300 случаев заражения ежедневно, за все время зафиксировано 49 619 случаев. Вылечены 45 189 человек, 957 пациентов умерли, 201 находится в тяжелом состоянии, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С февраля ведется массовая вакцинация, развернуто 92 пункта, привиты более 213 тыс. жителей. Всего региональное правительство намерено провакцинировать не менее 60% взрослого населения, это порядка 475 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 направлениях социальной сферы.