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Около 13 тыс. человек начнут обучение в вузах Минобороны России в 2021 году

Более 4 тыс. человек являются военнослужащими, которые проходят военную службу по призыву и контракту

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Порядка 13 тыс. курсантов зачислят в высшие военные учебные заведения в этом году. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"В текущем году на обучение по программам высшего профессионального образования будут приняты около 13 тыс. человек", - сказал Горемыкин.

По его словам, в этом году традиционно большая часть суворовцев и кадет (в этом году 85%), обучавшихся в довузовских образовательных организаций Минобороны России, избрали служебную карьеру офицера. Они продолжат военное образование в вузах Минобороны России.

"Также отмечается большое количество, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и контракту, решивших получить высшее образование в стенах военно-учебных заведений Минобороны России. Таких более 4 тыс. человек", - сообщил генерал.

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