МВД определило основания для долгосрочного пребывания иностранцев в России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. МВД России определило основания и условия для предоставления иностранным гражданам права на долгосрочное пребывание в стране. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте закона, с которым ознакомился ТАСС.

"Основаниями для предоставления иностранному гражданину права на долгосрочное пребывание являются осуществление трудовой деятельности в РФ при условии включения в реестр иностранных работников, а также получение образования в образовательной или научной организации по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию", - говорится в документе. Перечень образовательных и научных организаций, которые не имеют государственной аккредитации, но дают мигрантам основания длительное время пребывать в стране, устанавливается правительством РФ.

Кроме того, на долгосрочное пребывание иностранцы могут рассчитывать в том случае, если они проходят лечение в больнице, которое предусматривает нахождение в стационаре, в том числе периодическое. Перечень заболеваний при этом определяется Минздравом. Также в списке на право долгосрочного пребывания значатся инвесторы с уставным капиталом не менее 100 млн рублей, лица, имеющие статус временного убежища или временной защиты, родители-иностранцы, которые имеют несовершеннолетних детей с российских гражданством и работают в России.

"Условиями для предоставления иностранному гражданину права на долгосрочное пребывание являются наличие подтвержденного аккаунта в государственной информационной системе, наличие единого документа, а также подписание соглашения о лояльности", - говорится в законопроекте. Там также прописано, что обратиться с заявлением о предоставлении права на долгосрочное пребывание может иностранный гражданин с 18 лет. Датой предоставления мигранту права на долгосрочное пребывание считается дата принятия решения о предоставлении ему такого права. В том случае, если иностранного гражданина лишают права на долгосрочное пребывание, он может повторно подать заявление не ранее чем через год со дня принятия решения о его лишении.

Всего проектом закона предусматриваются три режима пребывания иностранных граждан - краткосрочное и долгострое пребывание, а также постоянное проживание. Краткосрочное пребывание позволяет иностранным гражданам постоянно проживать в России не более 90 дней суммарно в течение календарного года, долгосрочное пребывание при соблюдении условий предоставляет право пребывания иностранца более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения права на постоянное проживание. При получении режима постоянного проживание иностранный граждан имеет право на постоянное проживание на территории РФ.