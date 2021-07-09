Власти ужесточили карантин в Сиднее в связи с распространением коронавируса

СИДНЕЙ, 9 июля. /ТАСС/. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс приняли решение о новых санитарных ограничениях на территории крупнейшего города страны Сиднея и окрестных районов. Об этом в пятницу сообщила глава правительства штата Глэдис Береджиклян в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

По ее словам, несмотря на предпринимаемые усилия, эпидемическая обстановка в городе становится все более сложной, поскольку жители мегаполиса не соблюдают установленные правила. "Число новых случаев и, к сожалению, число людей, которые могут быть инфицированы и [распространять вирус] в обществе будет расти. Новый Южный Уэльс сталкивается с самой большой проблемой с начала пандемии, и <…> мы будем ужесточать ограничения", - сказала Береджиклян.

По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки врачи подтвердили 44 случая заражения штаммом "дельта". Этот показатель роста числа инфицированных стал новым рекордом региона за последние 14 месяцев.

На фоне ухудшения эпидемической обстановки власти штата Новый Южный Уэльс ввели запрет на посещение магазинов более чем одним членом семьи, ограничили число участников спортивных занятий на свежем воздухе до двух человек (за исключением членов одной семьи) и ограничили расстояние, на которое можно удаляться от дома, 10 км.

Другие ограничения

В последние три недели в Сиднее наблюдается неуклонное ухудшение эпидемической ситуации. Как сообщает местное министерство здравоохранения, в настоящее время общее число пациентов с положительным результатом теста на COVID-19 превышает 400, более 50 из них госпитализированы.

На территории мегаполиса и окрестных районов действует жесткий карантин. Все организации, учреждения и ведомства переведены на удаленный режим работы, предприятия общественного питания, за исключением тех, что продают еду навынос или с доставкой, закрыты. Прекратили работу спортивные клубы, бассейны, тренажерные залы и досуговые центры, все общественные мероприятия отменены. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу без веских причин.

Ситуация в стране

С начала пандемии в Австралии зарегистрировано свыше 30 905 случаев заражения (чуть более 0,1% населения), 910 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Первый этап вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции в Австралии стартовал 22 февраля. Национальный регулятор одобрил применение двух препаратов, произведенных американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и британско-шведской AstraZeneca ("Астразенека"). По данным австралийского Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 8,7 млн австралийцев (25,72% населения страны), вторую - чуть более 2 млн (8,17% населения), общая численность населения Австралии составляет 25,69 млн человек.