Исследование: удаленку ввели только у 11% работающих россиян

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ухудшение эпидемиологической обстановки в стране увеличило число работающих в удаленном режиме россиян на 11%. Об этом сообщается в исследовании крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в период с 18 по 28 июня 2021 среди 1500 респондентов.

Результаты опроса показали, что среди работающих россиян 51% респондентов продолжает работать из офиса или на территории работодателя, как и раньше. 11% работают из дома, а 13% - в гибридном графике, как и до ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом 11% работающих россиян в разгар 3-й волны пандемии были переведены работодателями на удаленный график, 9% - на гибридный график, а 4% - отправлены в отпуск .

Лидирующими сферами, представители которых продолжили работу в офисе или на территории работодателя, стали производство, сельское хозяйство (81%), строительство, недвижимость (71%), а также бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (65%). Наибольшее число респондентов из следующих областей продолжили работу из дома: информационные технологии (ИТ), интернет, телеком (21%), начало карьеры, студенты (21%), и административный персонал (16%).

Больше всего работников, переведенных на удаленный график этим летом, насчитывается в области ИТ, интернет и телеком (24%). Второе место заняли начинающие карьеру специалисты и студенты (15%), а за ними следуют сотрудники компаний из сферы строительства и недвижимости (10%).

В пятерку регионов по количеству переведенных на удаленный график сотрудников в разгар 3-й волны вошли Новосибирская область и Санкт-Петербург (по 9%), Москва (8%), Свердловская область (6%), Московская область (4%).