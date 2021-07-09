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Решение о постоянном проживании иностранцев в РФ будет принимать межведомственная комиссия

Подать обращение в комиссию иностранный гражданин сможет лично либо в электронной форме

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия при МВД будет принимать решение о предоставлении права на постоянное проживание иностранного гражданина на территории России. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте закона, с которым ознакомился ТАСС.

"Для оценки претендентов из числа иностранных граждан для предоставления права на постоянное проживание при территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в каждом субъекте РФ создается межведомственная комиссия по вопросам постоянного проживания иностранных граждан с участием представителей заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, других органов государственной власти и организаций", - говорится в документе.

В законопроекте отмечается, что претендент на получение права на постоянное проживание, который находится в режиме долгосрочного пребывания, должен обратиться в межведомственную комиссию по месту предполагаемого постоянного проживания с ходатайством о рассмотрении возможности подачи заявления о предоставлении права на постоянное проживание. Подать такое обращение можно лично либо в электронной форме. По результатам рассмотрения межведомственная комиссия принимает соответствующее решение.

"Иностранный гражданин, в отношении которого межведомственной комиссией принято отрицательное решение, вправе вновь обратиться с ходатайством о рассмотрении возможности подачи иностранным гражданином заявления о предоставлении права на постоянное проживание не ранее чем по истечении одного года после принятия в отношении данного иностранного гражданина отрицательного решения межведомственной комиссией", - отмечается в проекте закона.

Разработанный МВД документ допускает, что при необходимости мигрант может быть приглашен на заседание межведомственной комиссии. Свое решение она принимает в течение трех рабочих дней и выдает его иностранному гражданину в установленном порядке.

Всего предусматривается, что в России будет три режима пребывания иностранных граждан - краткосрочное и долгострое пребывание, а также постоянное проживание.

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