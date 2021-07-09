Ректор "Сириуса": разработки вуза помогут решить проблемы в области трансплантологии

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 июля. /ТАСС/. Генетические исследования, которые ведут ученые научно-технологического университета "Сириус", помогут решить ряд актуальных проблем, в том числе области трансплантологии и виноградарства. Об этом в пятницу в кулуарах конференции "Диалоги по геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы", организованной российско-австрийским форумом гражданских обществ "Сочинский диалог", рассказал ТАСС ректор университета Роман Иванов.

"Уже сейчас запущен целый спектр геномных исследований. Особый интерес представляет проект, связанный с редактированием генома свиньи с целью получения универсального источника органов и тканей для ксенотрансплантации, для пересадки человеку. Не секрет, что существует большая проблема в трансплантологии с доступностью донорских органов. Теоретически это можно будет преодолеть путем пересадки органов и тканей от генетически модифицированных животных человеку", - сказал Иванов.

Достичь нужного результата ученые намерены путем "выключения" ряда генов, что ведет к уменьшению распознавания органов свиньи иммунной системой человека. Животные также получат ряд человеческих генов, которые маскируют эти органы от иммунной системы пациента. Как отметил собеседник, благодаря проекту, в частности, планируется решить проблему доступности донорских органов при необходимости пересадки сердца, крупных кровеносных сосудов, кожи.

Еще один проект связан с редактированием генома винограда. Он реализуется совместно с Всероссийским институтом генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова. Целью ученых является придание сортам устойчивости к грибковым заболеваниям, из-за которых сейчас погибает большая часть урожая. "Есть возможность за счет таргетного, очень точечного выключения части генов, даже без добавления чужеродных генов, придать винограду устойчивость грибковым инфекциям и фактически иметь возможность культивировать виноград без применения токсичных фунгицидов", - отметил ректор "Сириуса".

Ряд исследований ученых университета посвящен разработке генно-терапевтических препаратов. Исследователи рассчитывают получить лекарство, которое поможет эффективно бороться с онкологическими заболеваниями, а также врожденными генетическими болезнями, как, например, наследственная слепота. "Ведется работа по изучению генетики здорового долголетия, то есть поиск тех генетических вариантов, которые ассоциированы с длительной качественной здоровой жизнью и воздействие на которые может значимо повысить качество и продолжительность жизни", - отметил Иванов.

О конференции

Конференция "Диалоги по геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" предоставляет возможность расширенного неформального общения лучших российских и европейских ученых с целью создания и развития совместных проектов, глубокого обмена опытом по передовым организационным и научным практикам в области геномных технологий и исследований, а также стимулирования исследований в РФ в области науки о жизни. Конференция проводится в рамках объявленного в России года науки и технологий.

Поддержку в организации мероприятия оказывают российско-французский форум гражданских обществ "Трианонский диалог", форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог". Партнерами выступают Казанский федеральный университет, Венский медицинский университет и университет "Сириус". Сопредседателем "Сочинского диалога" с российской стороны является помощник президента России Андрей Фурсенко, с австрийской - президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Eurochambres Кристоф Ляйтль.