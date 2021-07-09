На Сахалине открылся госпиталь для детей с коронавирусом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Госпиталь для детей, зараженных новой коронавирусной инфекцией, развернули в городе Корсакове на юге Сахалина. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов на еженедельном брифинге по COVID-19.

"За последнюю неделю коронавирус подтвердился у более 30 детей, больше половины которых в возрасте до двух лет. Если в прошлом году вообще не было ни одного случая госпитализации детей, то сейчас мы вынуждены открыть отделение на базе Корсаковской центральной районной больницы", - рассказал министр. Отделение уже открылось.

По информации министра, все дети переносят заболевание легко.

За все время пандемии в Сахалинской области было выявлено более 25 тыс. случаев заболевания COVID-19, около 24 тыс. человек вылечились, 73 умерли. Сейчас Сахалинская область занимает первое место в России по объему вакцинации населения против коронавирусной инфекции. До конца лета, по прогнозам властей, в области может сформироваться коллективный иммунитет. Всего в регионе проживают более 486 тыс. человек, из них для формирования коллективного иммунитета осталось привиться менее 90 тыс. жителей. Более 100 тыс. человек привились, записаны на вакцинацию еще десятки тысяч человек, запись продолжается.