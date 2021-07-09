Площадь лесных пожаров в Бурятии по сравнению с прошлым годом уменьшилась в 50 раз

УЛАН-УДЭ, 9 июля. /ТАСС/. Количество природных пожаров Бурятии по сравнению с 2020 годом уменьшилось в четыре раза, площадь - в 50 раз. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. С начала пожароопасного сезона в этом году в республике зарегистрировано 120 лесных пожаров на площади 1,7 тыс. га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 499 лесных пожаров на площади 86,5 тыс. га", - сообщили в ведомстве.

Почти все возгорания в республике - 94,6% - тушатся в первые сутки.

"За прошедшие сутки от сухой грозы возникло четыре лесных пожара в Иволгинском, Муйском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. На тушении работали 89 человек, общая площадь, пройденная огнем, составила 27,5 га, - отметили в РАЛХ. - На утро 9 июля все лесные пожары ликвидированы. Новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено". В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

Ранее сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов из Бурятии отправились в Якутию для оказания помощи в тушении лесных пожаров. В Мирнинском районе соседней республики работают 60 специалистов из Бурятии. Еще 31 человек задействован в тушении пожаров в Иркутской области - в Бодайбинском районе и вблизи Витимского заповедника.

Бурятия - один из регионов, где лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой, пожароопасный период длится с апреля по октябрь. Основные причины их возникновения - нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также сухие грозы. 2015 год в Бурятии из-за сильной засухи стал одним из самых тяжелых: было зарегистрировано свыше 1,5 тыс. пожаров на площади около 900 тыс. га. В 2020 году произошло 528 лесных пожаров на 89,9 тыс. га.