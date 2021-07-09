Вторая половина лета на Юге России будет солнечной и жаркой

ТАСС, 9 июля. /ТАСС/. Июль, август и сентябрь на Юге России, по прогнозам метеорологов, будут солнечными и по температуре воздуха в целом соответствующими климатической норме, что сделает отдых гостей южных регионов благоприятным, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Все катаклизмы, которые обрушились в первой половине лета на Юг России, особенно два последних, связанных с экстремальными ливнями, - все это позади. Вторая половина лета возместит с лихвой все те неудобства, которые природа нам преподнесла. Лето возвращается полным ходом, и, по моим оценкам, в августе-сентябре температура будет около нормы, по осадкам - в норме, либо мозаично чуть выше средних многолетних показателей", - сказал он.

На погоду Юга России начинает усиливать влияние Скандинавский антициклон, он уже в ближайшие дни улучшит ее в большинстве регионов, за исключением республик Северного Кавказа. Там еще будет кружиться циклонический волчок, который вызвал на неделе в Дагестане сильные дожди. Поэтому в пятницу на Кавказе он еще будет сопровождаться ливневыми дождями с грозами, но начнет постепенно ослабевать, приобретет мозаичный характер в горах, не представляя опасности для туристов.

"В пятницу-воскресенье температурный фон на юге страны на несколько градусов превысит норму. В среднем по ночам - это 15-20 градусов, 16-21 градус. Днем воздух будет прогреваться, в частности, в пятницу в Крыму, - до 26-31 градуса, в выходные - до 29-34 градусов, местами - до 35-40 градусов", - уточнил Тишковец.

По словам метеоролога, объем осадков, который природа за июнь-июль "вылила" на Крым и побережье Краснодарского края, в пять-шесть раз превышает климатическую норму. Например, в Ялте выпало 537% месячной нормы, на курорте был побит суточный максимум осадков и месячный максимум осадков 1912 года.