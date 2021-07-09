В кабмине поддержали право детей ветеранов боевых действий на обучение за счет бюджета

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечания проект о праве детей ветеранов боевых действий, погибших в бою или из-за полученных увечий, на получение высшего образования за счет бюджетных средств в пределах квоты. Текст проекта отзыва имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - говорится в проекте отзыва комиссии.

Законопроект был разработан первым замглавы комитета Госдумы по обороне Андреем Красовым, поправки предлагается внести в закон об образовании. Документ предлагает наделить правом на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств детей ветеранов боевых действий, погибших в ходе боев или умерших из-за увечий или заболеваний, полученных в боях. Речь идет о праве на прием на обучение в пределах квоты. Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения необходимы, так как такие граждане после потери кормильца нуждаются в дополнительной социальной поддержке со стороны государства.

Отмечается также, что предоставление детям ветеранов боевых действий права на прием на обучение в пределах квоты не ограничит право на получение образования других лиц, поскольку дети ветеранов боевых действий могут воспользоваться указанной льготой только в случае гибели их родителей.

В кабмине поддержали законопроект Красова при условии его доработки. "Предлагаемое законопроектом право на прием на обучение в пределах квоты также целесообразно распространить на детей лиц, погибших при выполнении задач в ходе контртеррористических операций", - отмечается в проекте отзыва комиссии.