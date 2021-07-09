МВД предложило ввести для мигрантов правоохранительный режим контролируемого пребывания

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. МВД предлагает ввести на территории России правоохранительный режим контролируемого пребывания для иностранных граждан, лишенных основания находиться в стране, с целью предупреждения совершения ими новых правонарушений. Об этом говорится в проекте закона, с которым ознакомился ТАСС.

"В отношении иностранных граждан, не имеющих или утративших законные основания для нахождения на территории РФ, на основании решения территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел может быть установлен режим контролируемого пребывания. Режим контролируемого пребывания применяется с целью предупреждения совершения иностранными гражданами новых правонарушений, обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, охраны жизни и здоровья граждан", - говорится в документе.

В законопроекте отмечается, что режим контролируемого пребывания устанавливается при определении иностранцу срока для добровольного выезда из страны, при назначении высылки в добровольной форме или отказе в предоставлении убежища. Кроме того, этот правовой режим предусматривается при осуждении иностранного гражданина за совершение преступления на территории России или в случае, если у него есть неснятая или непогашенная судимость. Также основанием для введения специального правового режима будет истечение разрешенного срока пребывания в РФ, отсутствие информации в государственной информационной системе после истечения срока, на который произведена уплата налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.

"Контролируемому лицу запрещается изменять место пребывания в Российской Федерации по собственному желанию, за исключением наступления обстоятельств непреодолимой силы", - сказано в проекте закона. Также по требованию должностного лица, которое установило режим контролируемого пребывания, иностранец обязан являться в соответствующий территориальный орган в установленном порядке и указанные сроки, сообщать о возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению решения о высылке в добровольной форме, а также о смене места пребывания в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Полномочия контроля

В проекте закона определяются полномочия "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по осуществлению режима контролируемого пребывания". Он может проверять место пребывания контролируемого лица, запрашивать медицинские организации, в которых контролируемое лицо или члены его семьи проходят лечение, информацию о действительности выданных в отношении них документов.

Предусматривается, что должностные лица смогут устанавливать местонахождение иностранного гражданина, в отношении которого установлен режим контролируемого пребывания, проверяя данные его мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в автоматическом режиме специальных технических средств распознавания лиц, а также средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.