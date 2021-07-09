Ввод дополнительных ограничений для общепита и фитнеса в Башкирии отложили на две недели

УФА, 9 июля. /ТАСС/. Оперштаб Башкирии в третий раз перенес ввод ограничений на посещение саун, косметических салонов, фитнес-клубов и ресторанов вместимостью более 50 мест с 12 на 26 июля, решение принято после обращения представителей бизнеса. Также в регионе рекомендовали работодателям сделать нерабочим день перед праздником Курбан байрам - 19 июля, сообщила пресс-служба главы республики в пятницу.

"Согласно новой редакции документа, требование об обязательном наличии справки (сертификата) о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР при посещении ресторанов и других учреждений социально-бытового профиля переносится с 12 на 26 июля", - говорится в сообщении.

С просьбой перенести ввод ограничений на более поздний срок к властям обратились представители бизнеса, такая возможность согласована с управлением Роспотребнадзора по региону. "В коллективах организаций общепита очаги заболевания COVID-19 не регистрировались. Также отсутствуют сведения о возможном заражении коронавирусом при посещении объектов общественного питания. В связи с этим Роспотребнадзор считает возможным принять решение о переносе сроков ввода дополнительных антиковидных ограничений при соблюдении заведениями общепита санитарно-эпидемиологических правил", - добавили в пресс-службе.

Также оперштаб рекомендует работодателям республики сделать 19 июля нерабочим днем с сохранением заработной платы. 20 июля, во вторник, в регионе выходной в связи с праздником Курбан байрам. Таким образом в Башкирии будет четыре нерабочих дня с учетом выходных, в случае соблюдения рекомендации ведомства.

Сохраняется требование о самоизоляции для прибывающих из-за рубежа до получения результатов теста на COVID-19 методом ПЦР. Исключение действует для привитых не позднее 12 месяцев, или переболевших коронавирусом за последние шесть месяцев. "Массовые деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 200 человек можно проводить только на основании решения республиканского оперативного штаба. Жителям необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях", - также отметили в пресс-службе.

По состоянию на 8 июля в Башкирии зарегистрирован 42 741 случай заражения, прирост за сутки - 196. Лечение в стационарах получает 451 человек, амбулаторно - 1 648. За сутки от коронавируса и его последствий умерли шесть человек, всего число умерших составило 635.