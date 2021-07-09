До обращения к президенту жительница Новокузнецка два года писала жалобы в мэрию

КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Работники комитета образования в Новокузнецке действительно просили пожаловавшуюся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным женщину отозвать ее обращение про ремонт местного детского сада. До обращения к президенту женщина в течение двух лет направляла запросы о ремонте в мэрию, но получала отписки, сообщил в пятницу мэр города Сергей Кузнецов.

В ходе прямой линии с Путиным 30 июня стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша. Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию.

"Она и в 2019 году, и в 2020 году обращалась к нам, была переписка с комитетом образования [мэрии Новокузнецка]. <...> Она два года пыталась найти правды и ответов, а вместо того, чтобы найти правды, когда будет готово это учреждение, ей сначала кидали отписки, потом грубили, а потом вообще сказали - ну, наверное, забери свое заявление, иначе уволим заведующего детского сада", - сказал Кузнецов в прямом эфире местного телеканала, видеозапись опубликована на его официальной странице в Instagram.

Мэр напомнил, что ремонтные работы на кровле детского сада начались до прямого эфира с президентом. Кроме того, по решению губернатора региона в учреждении будет проведен полный капитальный ремонт, сейчас ведется проектирование. На время ремонта всех детей временно переведут в другие образовательные учреждения. Ранее министр образования Кузбасса Софья Балакирева сообщала ТАСС, что общавшийся с заявительницей сотрудник мэрии установлен.

"Я, безусловно, сделаю выводы, в том числе организационные, по тем людям, которые допустили просчеты и грубые ошибки. <...> Как глава города я должен принести извинения. Это моя обязанность", - добавил глава города, комментируя ситуацию.