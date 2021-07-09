Кабмин рассмотрит документ о праве строить приюты для животных на землях сельхозназначения

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") разработал и направил на отзыв правительства законопроект о возможности строительства приютов для животных на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом Бурматов сообщил в пятницу ТАСС, текст документа имеется в распоряжении агентства.

Поправки предлагается внести в Земельный кодекс РФ. Как напомнил Бурматов, принятый в 2018 году закон об ответственном обращении с животными в том числе устанавливает новые обязательные правила гуманного обращения с животными без владельцев на территории субъектов РФ.

"При этом важная роль в обеспечении надлежащего обращения с животными без владельцев отводится приютам для животных", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Так, приюты проводят ветеринарные профилактические, диагностические и лечебные мероприятия.

"Серьезной проблемой для строительства новых или реконструкции уже существующих приютов является отсутствие подходящих земельных участков для них. В настоящее время значительное количество приютов для животных располагается на землях населенных пунктов и на землях сельскохозяйственного назначения", - отметил депутат в пояснительной записке к проекту.

Действующее законодательство не допускает размещение приютов для животных на землях сельхозназначения, а перевод земель в другую категорию - "очень долгая и дорогостоящая процедура". Ее далеко не всегда могут позволить себе собственники приютов для животных, строительство которых финансируется за счет частных вложений, а в случае с приютами, построенными за счет бюджетных средств, на перевод земель в другую категорию потребуются дополнительные средства из бюджета, отметил Бурматов.

Между тем, как напомнил автор инициативы, Земельный кодекс разрешает использовать земли сельхозназначения для деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Это в свою очередь позволяет возводить на таких землях капитальные и некапитальные строения и сооружения, в том числе и питомники диких животных.

"В связи с этим представляется логичным допустить возможность содержания животных в приютах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.