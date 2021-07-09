ТАСС рассказал о народах Африки с помощью слов, аналогов которым нет в русском языке

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. ТАСС в пятницу выпустил специальный проект “Понять Африку”, в котором с помощью слов из 10 разных языков рассказывает о традициях, культуре и повседневном быте народов, населяющих этот континент.

Непереводимые слова из африканских языков Как быт и традиции 10 народов нашли отражение в лексике

В подготовке проекта ТАСС помогали эксперты - сотрудники Института языкознания Российской академии наук (РАН) и Института стран Азии и Африки МГУ.

“Африка - самый насыщенный разнообразными языками континент. Это не удивляет, ведь именно Африку считают прародиной человечества, а значит, и язык у людей, скорее всего, появился именно там”, - рассказал заведующий отделом африканских языков Института языкознания РАН Андрей Шлуинский.

Из материала можно узнать, почему у народа фульбе существуют десятки слов для обозначения коровы, что общего между игрой на барабанах и приготовлением ужина у народа эве, и на какие хитрости женщине-зулу приходится идти, чтобы обратиться к своему свекру, не назвав его при этом по имени.

По оценкам лингвистов, сейчас в Африке более 2 тыс. живых языков. На некоторых из них - суахили и хауса - говорят десятки миллионов человек, а например, у хадза число носителей едва превышает тысячу.

Современная наука объединяет африканские языковые семьи в четыре макросемьи, но их статус при этом не одинаковый.

“Например, в существовании афразийской макросемьи, к которой относятся, казалось бы, очень далекие друг от друга чадские и семитские языки, лингвисты не сомневаются, а многочисленную нигеро-конголезскую уверенно предполагают. А еще две макросемьи так и остались неподтвердившимися гипотезами. О многих африканских языках мы по-прежнему имеем только самые отрывочные сведения, но ученые всего мира занимаются их описанием”, - пояснил Шлуинский.