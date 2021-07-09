Количество безработных в Москве снизилось до 41,4 тыс. человек

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Число безработных в Москве снижается и сейчас составляет 41,4 тыс. человек. При этом в столице насчитывается почти 8 млн рабочих мест, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"В прошлом году в связи с общим снижением экономической активности из-за пандемии с марта по май мы фиксировали сокращение числа рабочих мест, однако уже в июне 2020 года рынок труда начал активно восстанавливаться. По последним данным, среднегодовое количество рабочих мест в Москве составляет почти 8 млн, что лишь немного ниже, чем в 2019 году, когда этот показатель составлял 8 млн и 49 тыс. По этому критерию экономика города фактически вернулась к докризисному уровню", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Количество вакансий в объединенной базе данных городской службы занятости на данный момент насчитывает 378 тыс.

Как отмечается в публикации, к концу 2020 года наблюдалась напряженность на рынке квалифицированного труда. Тогда количество соискателей к количеству открытых вакансий заметно снизилось. После пика в мае (17,2 %) в декабре этот показатель составил 8,6%, а к маю текущего года снизился до 5,6% за счет опережающей активности работодателей. В мае по сравнению с апрелем число вакансий выросло на 4%, а количество резюме от соискателей при этом снизилось на 6%. За период январь - май 2021 года число вакансий увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.