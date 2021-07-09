По мнению митрополита, люди выйдут на крестный ход в Екатеринбурге, несмотря на запрет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что крестный ход во время фестиваля православной культуры "Царские дни", посвященного 103-й годовщине со дня убийства последнего российского императора Николая II и его семьи, состоится, люди сами выйдут на марш.

"Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых "мероприятий" и стала для десятков тысяч людей священной. И нынче люди пройдут по святому пути - это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или "козьими тропами"? Это покажет время", - написал Кульберг в своем официальном Telegram-канале.

Он добавил, что сам также планирует принять участие в крестном ходе. "В нынешней эпидемической ситуации не может быть идеальных решений. Каждый самостоятельно находит баланс между мужеством и страхом, ответственностью и смелостью, осторожностью и дерзновением", - добавил он, призвав всех принимать максимальные меры по защите собственной жизни и жизни окружающих.

Председатель отдела епархии по взаимодействию церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло сообщил ТАСС, что епархия ожидает прибытие не менее 10-15 тыс. паломников на "Царские дни". Рядом с Храмом-на-Крови, который построен на месте расстрела царской семьи, как обычно планируется развернуть палаточный городок для проживания и отдыха паломников.

О ситуации с "Царскими днями"

8 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что власти не согласовали проведение крестного хода и не будут перекрывать дороги, отметив, что идти на крестный ход самостоятельно опасно. Причиной он назвал сложную эпидемическую обстановку, вызванную распространением нового штамма коронавируса.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области ТАСС сообщили, что поддерживают решение об отмене массовых мероприятий в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. "Все решения ограничительные у нас принимаются оперштабом, куда входим и мы, и областные власти. Мы представляем свою позицию, и, что касается отмены массовых мероприятий, мы выступаем за отмену в условиях, когда продолжается рост заболеваемости", - ответили в пресс-службе на вопрос ТАСС о позиции управления по ситуации с крестным ходом в Екатеринбурге.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге была расстреляна семья Романовых. В память об этом событии в июле традиционно проходит культурно-религиозный фестиваль "Царские дни", собирающий на Урале десятки тысяч православных людей со всех концов России и из ближнего и дальнего зарубежья. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых.

С 25 июня количество ежедневного прироста заразившихся новой коронавирусной инфекцией превысило 200 человек. По последним данным на 8 июля, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 96 тыс. случаев коронавируса, из них 348 за последние сутки. Почти 90 тыс. человек выздоровели, около четырех тыс. умерли.