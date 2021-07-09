Попова: дельта-штамм коронавируса в Россию привозят из США, стран Европы и с Мальдив

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россияне, заразившиеся дельта-штаммом коронавируса, возвращаются в РФ из США, стран Европы и с Мальдив, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Дельта-штамм - это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, и Соединенные Штаты", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале телеведущей в пятницу.

Как подчеркнула глава Роспотребнадзора, необходимо вакцинировать все население России, чтобы претендовать на звание самой передовой в борьбе с коронавирусом страны.

Ранее Попова сообщила, что около 66% случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявляемых сейчас в России, приходятся на дельта-штамм.