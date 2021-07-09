В соцсетях легко стать лучшей версией себя. Но почему от этого только больше проблем?

Маски и фильтры помогают людям выглядеть привлекательнее, но в то же время это порождает нереалистичные стандарты

Просматривая фотографии в Instagram, мы часто видим не реальную фотохронику жизни, а как бы альтернативный мир, который пользователи создают с помощью постановочных кадров и фильтров. Поддерживать блеск этих декораций помогают сами соцсети, которые интегрируют все больше инструментов для "улучшения реальности". Мы разобрались, насколько полезны такие функции, помогают ли они пользователям или только усложняют жизнь, почему некоторые страны хотят начать маркировать обработанные снимки в Сети. Виртуальные люди В соцсетях любой может стать привлекательнее, чем он есть. С помощью стандартных редакторов можно подправить форму подбородка, размер глаз, текстуру кожи или контур лица. И это только минимальный набор, доступный любому новичку.

Если же владеть более изощренными инструментами, то внешность можно изменить до неузнаваемости или вообще переписать с нуля. Как, например, получилось с японской Instagram-моделью imma. У девушки более 300 тыс. подписчиков, рекламные контракты с брендами и миллионы просмотров в Tiktok. В прошлом году польское издание Forbes даже включило ее в список 100 женщин года. Страница imma почти ничем не отличается от страниц других популярных insta-блогеров. Девушка обедает в ресторанах, позирует в новых нарядах и гуляет с друзьями. Однако главная особенность imma в том, что на самом деле ее не существует. Она — диджитал-проект, полностью созданный творческой студией Aww Inc. У компании есть и другие аватары, причем не только для Instagram, но и для YouTube-каналов, онлайн-шоу и даже фильмов. У всех этих персонажей есть десятки тысяч поклонников, благодаря которым их владельцы и получают прибыль. О том, что imma — "виртуальная девочка", сказано в описании ее страницы Instagram, наряду с рассказом об увлечении японской культурой, искусством и кино. И если бы не эта маркировка, то только самые внимательные пользователи могли бы заподозрить, что imma — просто аватар. Остальные бы восхищались тем, какой насыщенной и интересной жизнью живет эта совсем еще молодая девушка, с идеальной фигурой и чертами лица. Красота с пометкой Ученые и эксперты не первый год предупреждают, что социальные сети могут плохо влиять на самооценку людей и даже вызывать у них депрессию. Как считают специалисты, пользователи подсознательно сравнивают себя и свою жизнь с тем, что они видят на рекламных и постановочных фото блогеров. Зачастую это сравнение оказывается не в их пользу. Поэтому, даже глядя на снимки красивых людей и живописных мест, можно невольно испытывать только негативные эмоции. Этим вопросом озаботились власти Норвегии, где проведенные недавно исследования показали, что отретушированные снимки блогеров приводят к заниженной самооценке у молодежи.

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Для того чтобы пользователи не чувствовали себя неуверенно из-за нереалистичных стандартов красоты, в начале июня парламент Норвегии внес поправки в закон о маркетинге. Власти хотят обязать инфлюенсеров и блогеров, которые зарабатывают на рекламе, помечать снимки с измененными пропорциями тела или лица. Это касается использования ретуши и любых фильтров для "улучшения" внешности. К примеру, если автор поста искусственно изменил на снимке объем талии, живота, размер губ или глаз, то он обязан указать это с помощью маркировки. Новые правила будут распространяться на все коммерческие публикации на всех платформах (Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok и Twitter). Блогерам, которые не выполнят это предписание, грозит штраф. Пока до конца не ясно, как власти собираются следить за исполнением нового закона. Поправки еще не вступили в силу, сначала их должен одобрить король страны Харальд V. "Молодые люди очень сильно переживают из-за своей внешности, серьезное давление на них в том числе оказывает реклама, соцсети и модели, которые часто ретушируют свои фотографии. Так подросткам навязывают идеал красоты, которого невозможно достичь", — говорится в документе норвежского Министерства по делам детей и семьи. По утверждениям ведомства, анорексия является третьей по частоте причиной смерти среди норвежских девочек в старших классах. Тендеции того, что современные молодые люди более требовательны к себе и тянутся за нереалистичными стандартами, подтверждают и исследования, проведенные в США, Канаде и Великобритании. В частности, самооценка подростков тесно связана с их ощущением физической привлекательности и восприятием своего тела. Мнение блогеров Комментируя инициативу норвежских властей, местные блогеры и инфлюенсеры в целом поддержали их устремления. Так, 26-летняя блогер Мадлен Педерсен, на которую в Instagram подписано более 90 тыс. человек, рассказала Би-би-си, что новый закон подоспел "как раз вовремя". По ее мнению, вокруг действительно очень много молодых людей, которые страдают оттого, что не считают привлекательными свое лицо или тело. Педерсен призналась, что ей знакомо это чувство, так как сама она тоже комплексовала, когда смотрела на других моделей в Instagram.

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"Хуже всего, что я даже не знала, редактировали ли те девушки свои фотографии или нет. Вот почему нам всем нужен этот закон", — считает блогер. Сама она признается, что использует фильтры только для того, чтобы получить нужную атмосферу, меняя "свет, цвета и резкость". При этом Педерсен утверждает, что никогда бы не стала менять с помощью редакторов форму лица или тела. Другая норвежская Instagram-модель, 26-летняя Эйрин Кристиансен (149 тыс. подписчиков), считает, что закон о маркировке — шаг в правильном направлении, но он мало на что повлияет. "Мне это больше напоминает косметическое решение проблемы, что на самом деле не принесет никаких серьезных улучшений, — заявила Кристиансен. — Проблемы с ментальным состоянием подростков вызывает гораздо более широкий набор факторов, нежели отредактированные снимки, и, на мой взгляд, еще один значок на фотографиях рекламодателя не изменит того, что на самом деле чувствуют молодые девушки и юноши". Российский insta-блогер и фотограф Анастасия Бусина (_bussina_) также считает, что в норвежском законе мало смысла. В беседе с ТАСС она заявила, что Instagram всегда был в первую очередь за визуал, так что посты там — это искусство, творческий продукт. "Если так рассуждать, то получается, что нам надо маркировать и людей, которые делают пластические операции, ведь это тоже нереалистичные стандарты". По словам блогера, ответственность тут несет не только модель, но и рекламодатель. "Ведь это рекламодатель выбирает того, кто рекламирует его продукт. Заказчик сразу видит, что за модель, насколько она реалистична, он может сам решать, заказывать у нее рекламу или нет", — считает Бусина. Блогер также не представляет, как можно контролировать такие маркировки. "В соцсетях есть более серьезные проблемы: пропаганда суицида, буллинг, селфхарм. Даже следить за тем, чтобы блогеры не рекламировали вредные и некачественные продукты, было бы куда полезнее. А помогать детям справляться с травмами и готовить их к взрослой жизни должны не блогеры, а школьные психологи", — резюмировала собеседница ТАСС. Альтернативная реальность В июне в TikTok разошелся видеоэксплейнер, разоблачающий женщину, которая с помощью фильтров настолько изменила свою внешность, что стала практически другим человеком. Речь об Instagram-модели coconutkitty143, на чью страницу подписано 3 млн пользователей. На снимках можно увидеть молодую девушку, фактически подростка, которая выкладывает в основном однотипные по содержанию полуэротические снимки. Однако если промотать страницу далеко в начало, то можно отследить, как постепенно меняется ее внешность. На самых первых фото coconutkitty143 — вполне зрелая женщина среднего возраста, которая лишь отдаленно напоминает героиню последних снимков.

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